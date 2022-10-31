Сбербанк подключился к «СБПэй»Неподключенным среди крупных банков остается только Альфа-банк
Сбербанк появился в списке банков, подключенных к сервису Банка России «СБПэй» – это мобильное приложение для оплаты покупок на базе Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду или платежной ссылке.
В возможности подключить счет Сбербанка в приложении «СБПэй» убедился корреспондент «Ведомостей»: при выборе «Сбера» всплывает предложение перенаправить в приложение Сбербанк-онлайн или СБОЛ. Далее уже в сервисе самого банка нужно выбрать счет и добавить его в «СБПэй». Если отказаться от этой функции, то в стандартной форме входа «СБПэй» необходимо указать номер телефона и счета в банке.
Все российские банки должны были с 1 июля подключиться к «СБПэй», но семь из 15 крупнейших организаций Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанки «Тинькофф банк» – не сделали этого в срок, писали «Ведомости». Изначально банки должны были подключиться к сервису ЦБ к 1 апреля, но дату перенесли из-за санкций. ЦБ решил не продлевать сроки подключения – с учетом переноса запуска у участников рынка была возможность спланировать время и ресурсы на реализацию этого сервиса.
Из ранее не подключенных крупных банков в приложении теперь возможно добавить счета Газпромбанка, Росбанка, Райффайзенбанка и «ФК Открытие». При выборе «ФК Открытие» в приложении на момент написания материала указано «ведется отладка». Представитель банка пояснил, что подключение к «СБПэй» завершилось еще в сентября, а сейчас проводится внутреннее обновление. Добавить счет «ФК Открытие» в приложении можно, проверил корреспондент «Ведомостей». При выборе «Тинькофф» указано, что банк подключается.
Среди 15 крупнейших банков в приложении нет только Альфа-банка. Его представитель рассказал, что банк «в процессе подключения», а клиентам уже предоставлена возможность делать покупки по СБП в приложении и веб-версии «Альфы».
«Ведомости» направили запросы представителям ЦБ и Сбербанка.
«СБПэй» заработало год назад и является альтернативой мобильным приложениям банков. Сервис доступен для Android и iOS, сейчас к нему подключен уже 171 банк, подсчитали «Ведомости». В приложение можно добавить сразу несколько счетов разных банков. Для оплаты покупки пользователю «СБПэй» нужно отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства поступят на счет торговой точки мгновенно. Метод оплаты по QR-коду, такой же как при оплате через СБП в приложении собственного банка.
Количество платежей через «СБПэй» в мае более чем в 2 раза выше апрельских значений, рассказывал представитель ЦБ, не называя абсолютных цифр. Во II квартале банки фиксировали кратный рост спроса на оплату по QR-кодам через СБП: количество транзакций в зависимости от банка выросло в 3–5 раз, а объем платежей – в 2–2,5 раза. О кратном росте количества и объема платежей с помощью QR-кодов «Ведомостям» тогда рассказывали представители Промсвязьбанка, «ФК Открытие», Россельхозбанка (РСХБ), «Почта банка», «Абсолют банка», банков «Русский стандарт», «Зенит» и «Санкт-Петербург».
Всего же через СБП за первое полугодие пользователи совершили более 1 млрд операций на 5,4 трлн руб. – это больше, чем за весь 2021 г. как по количеству, так и по объему, следовало из отчета оператора СБП, Банка России. Во II квартале граждане совершили 646 млн операций на 3 трлн руб., что в 3 раза выше показателей аналогичного периода 2021 г.