Сбербанк подключился к «СБПэй»

«СБПэй» заработало год назад и является альтернативой мобильным приложениям банков. Сервис доступен для Android и iOS, сейчас к нему подключен уже 171 банк, подсчитали «Ведомости». В приложение можно добавить сразу несколько счетов разных банков. Для оплаты покупки пользователю «СБПэй» нужно отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства поступят на счет торговой точки мгновенно. Метод оплаты по QR-коду, такой же как при оплате через СБП в приложении собственного банка.