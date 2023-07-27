«Дочка» МТС получила статус оператора выпуска цифровых активов

«Дочка» МТС получила статус оператора выпуска цифровых активовПервым эмитентом на платформе станет сама телеком-компания
В реестре операторов выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) Банка России появился девятый участник – «Блокчейн хаб», которому принадлежит платформа «ЦФА хаб». МТС в своем сообщении называет ООО «Блокчейн хаб» дочерней компанией.
У «ЦФА хаба» уже есть сформированная «воронка» пилотных выпусков, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Блокчейн хаба» Игорь Кузьмичев: первыми продуктами будут денежные требования в виде цифровых облигаций, токенизированная дебиторская задолженность, инвестиционные продукты с привязкой к стоимости квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Первым эмитентом станет ключевой партнер «ЦФА хаба» – МТС, но параметры выпуска пока не разглашаются.
Проведение пилотных сделок запланировано на конец III квартала 2023 г., говорит Кузьмичев: после официального включения в реестр понадобится некоторое время, чтобы ввести платформу в промышленную эксплуатацию и обеспечить ее информационную безопасность и операционную надежность.
Также в планах площадки создание NFT (невзаимозаменяемые токены, используются для обозначения прав собственности на уникальные объекты), когда этот вид токенов получит правовое определение, отмечается на сайте «ЦФА хаба». Кроме того, платформа планирует заключать партнерства с другими операторами выпуска ЦФА для расширения возможностей кросс-платформенных сделок.
Эмитентами и инвесторами могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, подключение физических лиц планируется до конца года, отмечается в релизе МТС.
«Блокчейн хаб» зарегистрирован в 2021 г. и на 100% принадлежит кипрской Amaran Limited, следует из данных СПАРК. Генеральным директором указан Игорь Кузьмичев, который до декабря 2022 г. был руководителем компании «Системы распределенного реестра» и развивал ее блокчейн-платформу «Мастерчейн».
На сайте «ЦФА хаба» говорится, что его разработала команда компании Factorin (также принадлежит Amaran) – это открытая блокчейн-платформа для автоматизации взаимоотношений покупателей, поставщиков, банков и др. Она создана в 2018 г. в партнерстве с инвестиционной компанией Digital Horizon. Первым крупным партнером Factorin стал ритейлер «Дикси». Сейчас с платформой также работают «Магнит», МТС и супермаркеты «Виктория», а ежемесячный оборот достигает 35 млрд руб., отмечается на ее сайте.
В перечне операторов по выпуску ЦФА помимо «ЦФА хаба» еще восемь компаний: «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра», «Токены – цифровые инвестиции» (платформа «Токеон»), «Еврофинанс Моснарбанк» и «СПБ биржа». При этом реестр операторов обмена пока пуст – то есть площадки, через которую можно будет передавать и обменивать ЦФА, все еще нет. Планы стать операторами обмена есть у Мосбиржи и «Атомайз».
По информации на конец июня, объем всех выпусков цифровых активов составлял около 20 млрд руб., из которых около 17 млрд руб. – сделки, совершенные в 2023 г.