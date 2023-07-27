«Дочка» МТС получила статус оператора выпуска цифровых активов

На сайте «ЦФА хаба» говорится, что его разработала команда компании Factorin (также принадлежит Amaran) – это открытая блокчейн-платформа для автоматизации взаимоотношений покупателей, поставщиков, банков и др. Она создана в 2018 г. в партнерстве с инвестиционной компанией Digital Horizon. Первым крупным партнером Factorin стал ритейлер «Дикси». Сейчас с платформой также работают «Магнит», МТС и супермаркеты «Виктория», а ежемесячный оборот достигает 35 млрд руб., отмечается на ее сайте.