Директор департамента корпоративных отношений ЦБ переходит в Мосбиржу

Директор департамента корпоративных отношений ЦБ переходит в МосбиржуЕлена Курицына займется взаимодействием с эмитентами и органами власти
Директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына перейдет в Мосбиржу, где будет отвечать за взаимодействие с эмитентами и органами власти, а также за вопросы листинга, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. Курицына выйдет на новую должность в ноябре (название этой должности собеседник «Ведомостей» не раскрыл).
О планах Курицыной покинуть свой прежний пост Банк России сообщил 25 октября, ее полномочия в ЦБ истекут 15 ноября. Ранее о переходе сотрудницы ЦБ в Мосбиржу написало Frank Media со ссылкой на источники.
До прихода в ЦБ, Курицына с 2000 г. работала в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (с 2004 г. стала частью ФСФР), затем в ФСФР, в том числе заместителем руководителя (в 2013 г. на базе этого органа появился мегарегулятор). Затем, уже непосредственно в Центробанке, Курицына занимала посты заместителя руководителя службы по финансовым рынкам и директора департамента допуска на финансовый рынок, пока с 2017 г. не возглавила департамент корпоративных отношений. Окончила Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция».
Курицына внесла значимый вклад в развитие системы корпоративного управления публичных корпораций, в том числе в области защиты миноритарных акционеров и внедрения повестки устойчивого развития, отмечал ЦБ в сообщении об уходе главы департамента. При Курицыной ЦБ провел масштабную реформу регистрации новых выпусков ценных бумаг. Были сокращены сроки процедур, для облигаций отменили необходимость получать разрешение совета директоров, введена возможность электронной регистрации, а также передана регистраторам часть полномочий по регистрации выпусков.
Исполнять обязанности директора департамента корпоративных отношений с 16 ноября будет Екатерина Абашеева, в настоящее время и.о. директора департамента стратегического развития финансового рынка. Этот департамент в свою очередь возглавит Екатерина Лозгачева, которая сейчас занимает пост заместителя директора подразделения.
В августе пост первого заместителя председателя Банка России покинула Ксения Юдаева, занимавшая эту должность предыдущие десять лет. Она также ушла из совета директоров и стала советником председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Летом из ЦБ также ушел глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, а сам департамент регулятор упразднил. В феврале из Банка России уволился зампред Руслан Вестеровский, перешедший на работу в Сбербанк. В июне 2022 г. свой пост покинул первый зампред Сергей Швецов (перешел в Мосбиржу), а в августе – зампред Юрий Исаев.