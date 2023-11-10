Директор департамента корпоративных отношений ЦБ переходит в Мосбиржу

До прихода в ЦБ, Курицына с 2000 г. работала в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (с 2004 г. стала частью ФСФР), затем в ФСФР, в том числе заместителем руководителя (в 2013 г. на базе этого органа появился мегарегулятор). Затем, уже непосредственно в Центробанке, Курицына занимала посты заместителя руководителя службы по финансовым рынкам и директора департамента допуска на финансовый рынок, пока с 2017 г. не возглавила департамент корпоративных отношений. Окончила Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция».