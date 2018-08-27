Финансы / Персональные финансы

Как перестать гадать, что будет с рынками дальше

Волатильность всегда коррелирует с риском, но не всегда – с доходностью
Олег Якубов, директор по структурным продуктам «Сбербанк управление активами»
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Первое полугодие выдалось для рынков очень событийным. Вопрос, который сейчас волнует многих: что будет до конца года? Однозначного ответа нет. Например, крупнейшие управляющие не сходятся во мнениях относительно развивающихся рынков: в BlackRock утверждают, что рост будет опережающим, в Vanguard, наоборот, считают, что он замедлится. В случае с Россией добавляются еще геополитические риски и прогнозы по ценам на нефть до конца года, которые тоже не внушают оптимизма. В общем, пока не только рынки, но и прогнозы по ним очень волатильны.

Основная масса существующих сегодня идей на финансовых рынках рассчитана на их рост, то есть доход формируется за счет позитивного развития событий в том или ином сегменте. Но фондовые рынки растут далеко не всегда. Например, в конце июля акции крупнейшей социальной сети Facebook с капитализацией более полутриллиона долларов обвалились на 20% всего за один день. Что делать в периоды волатильности? Когда речь заходит о своих деньгах, хочется уверенности. С уверенностью можно сказать одно: волатильность всегда коррелирует с риском, но не всегда – с доходностью.

Раньше тихой гаванью всегда были депозиты. Но с начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ их доходность неуклонно снижается. По опыту других стран можно констатировать, что прежние доходности по депозитам мы уже вряд ли увидим в ближайшее время. Например, в США ставки по депозитам не превышают 0,5%, в то время как официальная инфляция – 2,9% (по данным на июль).

Какие есть альтернативы? Золото? С декабря прошлого года по июнь этого его цена снизилась на 5%, а с пика в 2011 г. благородный металл подешевел вообще на 40%. Рынок облигаций, только начав восстанавливаться после апрельских событий, снова просел на фоне полномасштабного финансового кризиса в Турции и продолжения санкционного давления на Россию. Рынок акций всегда сохраняет высокую волатильность, и недавний обвал Facebook – лучшее тому подтверждение.

Нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер в статье «Ментальный учет» вывел простую формулу мышления инвестора: «Наша ненависть к потерям даже больше, чем любовь к доходу». Рынки цикличны: спады и восстановления происходят регулярно, но как перестать кататься на волнах рынка вместе со своими сбережениями?

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Комментарии  ()
avatar-ds
16:50 27.08.2018
Но это опять же частное предпочтение Баффета, ничего не доказывающее. В идеале пассивное инвестирование должно охватывать все возможные типы активов, взвешенные по капитализации, а не только особо ликвидные акции несколько сотен крупных компаний одного географического рынка. Облигации в этом плане ничем не хуже акций, как и товары, валюты/депозиты, драгметаллы, предметы роскоши и т.п.
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