Цены на нефть незначительно падают, баррель Brent стоит $53,4

Цены на нефть в понедельник слабо снижаются после роста по итогам предыдущей сессии. Июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $0,14 (0,26%) до $53,39 за баррель, WTI – на $0,09 (0,18%) до $50,51 за баррель.

На прошлой неделе WTI подорожала на 5,5%, что стало самым существенным недельным подъемом в текущем году, сообщает MarketWatch. Оптимизм инвесторов поддерживают усиливающиеся ожидания, что крупнейшие мировые страны – производители нефти продлят действие соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2017 г.

Кроме того, «бычий» настрой рынка обусловлен мнением ряда экспертов, что повышение добычи в США происходит не настолько быстрыми темпами, чтобы нивелировать положительный эффект от действий ОПЕК и других государств по сокращению поставок.

Количество нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 и достигло 662 единиц – максимального уровня с сентября 2015 г. При этом данный показатель поднимается уже 11 недель подряд, чего не происходило с 2011 г.