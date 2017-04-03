Минфин в апреле может увеличить покупку валюты до 73 млрд рублей – «Сбербанк CIB»

Совокупный объем операций российского Минфина по покупке валюты на рынке в апреле может составить 73,0 млрд руб. против 70,5 млрд руб. в марте, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, таким образом, по оценке экспертов, суточный объем покупки валюты Минфином в апреле увеличится на 14,5% до $63,0 млн с $55,0 млн в марте, поскольку в текущем месяце будет меньше рабочих дней, чем в предыдущем.

«Минфин в среду объявит объемы операций по покупке валюты на рынке. По нашим оценкам, дополнительные нефтегазовые поступления в текущем месяце, скорее всего, превысят заложенный в бюджет уровень на 75 млрд руб. (в марте они, по предварительным оценкам Минфина, составили 92 млрд руб.), если ориентироваться на мартовские среднюю цену нефти Urals $46,90 за баррель и средний обменный курс 58,10 руб./$1», - говорится в обзоре.

«Минфин собирается скорректировать масштабы покупки валюты с учетом разницы между фактическими и ожидавшимися нефтегазовыми доходами в марте: более высокий, чем ожидалось, курс рубля позволяет предположить, что оценка дополнительных нефтегазовых доходов за март была завышена на 2,5 млрд руб. Таким образом, совокупный объем операций Минфина РФ по покупке валюты на рынке в апреле составит 73,0 млрд руб.», - отмечают в «Сбербанк CIB».