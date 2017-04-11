Госдума 9 июня рассмотрит вопрос о продлении полномочий Набиуллиной

Госдума рассмотрит вопрос о продлении срока полномочий нынешнего председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании 9 июня, сообщил ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рассмотрение вопроса переназначения Набиуллиной на пост главы Центробанка будет на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Это утвержденная дата», - сказал Аксаков.

По его словам, профильный комитет Госдумы рассмотрит вопрос о переназначении Набиуллиной на пост председателя Банка России 6 июня.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России. Срок действующих полномочий нынешнего руководителя ЦБ истекает в июне текущего года.

Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента России, возглавила Банк России в июне 2013 г., сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 г.