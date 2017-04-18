Сбербанк стал самым дорогим российским брендом – Brand Finance

Сбербанк стал самым дорогим российским брендом, следует из данных британской консалтинговой компании Brand Finance. Его стоимость выросла на 23% до 569 млрд руб. за 2016 г.

Таким образом, Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе и 24-м в мире. Сильные стороны Сбербанка – кредитный портфель, тщательно контролируемый риск и амбициозный и инновационный подход, говорится в сообщении Brand Finance.

На втором месте в рейтинге самых дорогих брендов – «Газпром». По данным Brand Finance, стоимость бренда упала до 305,295 млрд руб. с 325,136 млрд руб. годом ранее. На третьем месте – «Лукойл» (283,959 млрд руб.). В топ-5 также вошли «Роснефть» (180,040 млрд руб.) и «Магнит» (152,993 млрд руб.).

На стоимость многих нефтегазовых брендов России в 2016 г. повлияли низкие цены на нефть и газ в начале 2016 г., а также санкции, отмечается в исследовании.

Банк ВТБ занял восьмое место среди российских брендов, стоимость его бренда оценивается в 106 млрд руб.