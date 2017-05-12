Brent торгуется на уровне $50,81 за баррель

К 8.56 мск 12 мая июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,81 за баррель, июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $47,91 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подорожала до $50,77 за баррель, WTI - до $47,83 за баррель, напоминает «Интерфакс». В пятницу котировки стабильны, за неделю они выросли на 3,5-3,6% на сигналах о сокращении товарных запасов углеводородов в США и о вероятном продлении еще на полгода соглашения нефтедобывающих стран об ограничении добычи.

«Шансы на более масштабное и длительное снижение добычи теперь превышают вероятность отказа от такого сокращения, и в этом вся разница. Рынок утратил стремление к понижательной динамике», - считает брокер ICAP Plc. Скотт Шелтон.

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на шесть месяцев, то есть до конца 2017 г. Окончательное решение может быть принято на заседании ОПЕК в Вене 25 мая. В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.