Рубль на открытии торгов повысился к доллару и евро

Доллар США и евро немного снижаются при открытии торгов на Московской бирже в среду, рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,8-59,89 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,85 руб. (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 69,65 руб. (-8 коп.).

Доллар при этом оказался на 3,15 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,1 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакса», рубль немного повышается к доллару и евро в начале торгов среды на фоне уверенного роста цен на нефть. Нефть продолжает дорожать в среду после максимального с начала 2017 г. скачка по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.00 мск поднялась на 0,85% до $50,79 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,09% до $48,61 за баррель. По итогам среды нефть каждой марки выросла более чем на 3%.

Внимание рынка в среду направлено на отчет минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Если данные минэнерго подтвердят оценки API, рост цен на нефть ускорится. Минэнерго опубликует отчет о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17.30 мск.