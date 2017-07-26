ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 1–1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 июля приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, «относительно скоро» вместо прежней формулировки «в этом году».