Brent торгуется на уровне $50,81 за баррель

К 8.40 мск четверга сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,81 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI на NYMEX - у $48,63 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,77 (1,5%) до $50,97 за баррель, WTI - на $0,86 (1,8%) до $48,75 за баррель, напоминает «Интерфакс». Нефть дорожала на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Минэнерго страны сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти упали на 7,21 млн баррелей при прогнозе, что они снизятся только на 3 млн баррелей. Также ведомство сообщило, что добыча нефти снизилась на 19 000 баррелей в сутки до 9,41 млн б/с, а импорт нефти снизился на 48 000 б/с.

В четверг котировки слабо снижаются после роста в среду до максимальных уровней с начала июня. «Все считали, что цены на нефть останутся низкими. Но реальность такова, что в мире происходит множество других событий, особенно с точки зрения геополитических рисков. И из них складывается неопределенность будущих поставок нефти», - заявил CNBC старший рыночный аналитик RJO Futures Филип Стрейбле (цитата по «Интерфаксу»). Стрейбле ожидает роста цены WTI до $53-55 за баррель, то есть на 9-13% с текущего уровня. Среди факторов неопределенности для нефтяного рынка аналитик назвал новые санкции США в отношении Ирана, дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове и акции протеста в Венесуэле.