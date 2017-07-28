Почти половина жилой недвижимости на Кипре – в залоге у банков

По данным Европейского центрального банка, 47,69% домохозяйств на Кипре пока не полностью погасили займы, взятые для приобретения недвижимости. Таким образом, почти половина жилья находится в залоге у банков по ипотечным кредитам.

Это один из самых высоких показателей в Европе, где в целом ипотечные кредиты выплачены не до конца у 40% домохозяйств. Самые высокие показатели – в Нидерландах (76,9%) и Люксембурге (48,85%), самый низкий – в Словакии (10,3%). В Нидерландах же и самая высокая доля пожилых людей, продолжающих выплачивать ипотеку, – 43%, тогда как в среднем это делают 15% европейцев в возрасте от 65 лет. А основные должники банков по ипотеке – люди в возрасте до 34 лет.