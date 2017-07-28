ЦБ: почти 90% кредитов «Югры» выданы связанным с владельцами лицам

Отрицательный капитал банка «Югра», у которого Банк России в пятницу отозвал лицензию, после досоздания резервов оценивается в 7,04 млрд руб., сообщила пресс-служба Банка России.

«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по ф. 0409123 по состоянию на 22.07.2017, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств (капитала) банка, значение которых составило минус 7,04 млрд руб. Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», - заявили в ЦБ.

Окончательная величина корректировок и показателя капитала банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28 июля.

Помимо этого ЦБ указал, что объем кредитов заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, на 1 июля составлял почти 90% кредитного портфеля.

"Как правило, после получения предписания Банка России о доформировании резервов банком проводились операции, направленные на регулирование пруденциальных норм деятельности, но фактически не улучшающие качество активов. В ряде случаев банк производил замену заемщиков, принимал по отступному некотируемые ценные бумаги и недвижимость по завышенной стоимости. В результате в Банк России представлялась отчетность, не отражавшая реального уровня принятых банком рисков", - заявили в ЦБ.