Алюминий подорожал до максимума за 2,5 года

Фьючерсы на алюминий 8 августа подорожали до максимумов с декабря 2014 г. на новостях о борьбе с нелегальным производством металла из Китая. Как сообщает «Интерфакс», эти контракты на LME подорожали на 1,5% до $1993 за тонну. Днем ранее их цена взлетела на 2,8%, это стало самым существенным дневным ростом с 22 сентября.

В Китае администрация провинции Шаньдун потребовала от производителей металла закрыть нелегальные мощности объемом 3,21 млн т, напоминает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. В результате крупнейшей алюминиевой компании КНР China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) придется снизить производство на 2,68 млн т.

Медь во вторник подешевела на 0,4% до $6390 за тонну. Импорт медной продукции в Китай в июле остался неизменным второй месяц подряд.

Олово подешевело на 0,6% до $20 480 за тонну.

За торговую сессию понедельника индекс шести основных металлов, торгующихся на LME, увеличился на 1,2% и поднялся до рекорда с декабря 2014 г. При этом цена меди завершила сессию на самой высокой отметке с мая 2015 г., никеля - с марта прошлого года.