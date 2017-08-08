Вкладчики «Югры» получили 85% страховых возмещений

Вкладчики банка «Югра» по состоянию на 7 августа получили 147,5 млрд руб., что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «Агентство выплатило страховое возмещение 176 500 вкладчиков банка "Югра" на сумму 147,5 млрд руб., что соответствует 85% страховой ответственности АСВ», - сказали в АСВ.

Банк «Югра», входивший в топ-30 российских банков по активам, лишился лицензии 28 июля. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ. Всего будет выплачено около 170 млрд руб. страхового возмещения.