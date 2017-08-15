«Яндекс.Такси» и Uber обсуждают возможность страховать жизнь и здоровье пассажиров

Онлайн-агрегатор «Яндекс.Такси» изучает возможность страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Этот вопрос обсуждается с несколькими крупными страховыми компаниями, собеседник агентства их не назвал. «Есть разные варианты – возможно, согласиться на страхование всех своих поездок можно будет в меню приложения "Яндекс.Такси", где такую опцию можно будет включить или отключить», – сказал он. Услугу протестируют в 3–5 городах, после чего она может быть запущена для всей России. Когда это произойдет, в компании не уточнили. Предполагается, что максимальная сумма выплаты по страховому случаю во время поездки будет находиться в пределах 2 млн руб., уточнили в «Яндекс.Такси».

В пресс-службе Uber, с которым «Яндекс.Такси» договорился объединить бизнес в России и еще пяти странах, ТАСС заявили, что в компании «тоже прорабатывают эту опцию».

Ранее о таких переговорах сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в интернет-отрасли. По сведениям газеты, вопрос обсуждался с «Ингосстрахом», РЕСО, ВСК. Это подтвердили руководитель отдела страхования пассажирских перевозок «Ингосстраха» Александр Рыбальченко, руководитель направления по работе с финансово-кредитными организациями РЕСО Сергей Рагинский и вице-президент ВСК Дмитрий Пугашкин. Обсуждаются параметры страхового продукта: размер возмещения, покрываемые риски, сокращение возможных исключений из покрытия, уточнил Пугашкин.