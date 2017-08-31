У ЦБ есть вопросы к банкам, формально соблюдающим норматив кредитования связанных лиц

Реальный уровень норматива Н25 (кредитование связанных сторон) отдельных банков превышает пороговые 20%, несмотря на его формальное соблюдение в отчетности, рассказала в интервью «Интерфаксу» зампред Банка России Ольга Полякова.

Российские банки с 2017 г. рассчитывают норматив Н25, ограничивающий кредитование связанных сторон планкой 20% капитала, связанность оценивается на основе мотивированного суждения. ЦБ неоднократно заявлял о необходимости введения Н25, так как кредитование бизнеса собственников является одной из основных причин банковских крахов.

«Я могу сказать, что эта проблема еще существует, к сожалению. Она является достаточно существенным грузом, который некоторые банки либо уже увлек на дно, либо может привести к печальному финалу. Согласно отчетности, которую мы получаем, сейчас нет кредитных организаций, нарушающих Н25. Но здесь опять мы возвращаемся как к вопросу корректности составления отчетности, так и к идентификации связанных сторон, которые входят в расчет этого норматива», – указала Полякова.

«У нас есть вопросы к отдельным банкам, у которых, несмотря на формальное соблюдение норматива в отчетности, по нашим оценкам, реальный размер норматива превышает установленное пороговое значение. С ними мы ведем диалог, он протекает по-разному: кто-то с нами соглашается, кто-то пытается доказать свою точку зрения», – добавила она.

Первоначально ЦБ планировал ввести норматив с 1 января 2015 г., но в связи с ухудшением экономической ситуации перенес срок на начало 2016 г., а впоследствии – на начало 2017 г. При этом ЦБ разрешил при расчете Н25 взвешивать кредиты стратегическим компаниям, организациям оборонно-промышленного комплекса, компаниям с рейтингом не ниже B, а также юрлицам, являющимся добросовестными налогоплательщиками, с льготным коэффициентом 20% в 2017 г. и 50% в 2018 г.