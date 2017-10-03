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Банк России видит риски для безопасности персональных данных клиентов МФО

ЦБ видит риски для безопасности персональных данных клиентов микрофинансовых организаций (МФО), рассказал руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута.

«Новая тема, которую мы видим, растущая тема – это появление на рынке все большего количества компаний, которые выдают займы онлайн или которые проверяют клиентов онлайн. Это очень здорово в целом... Мы видим некоторый намек на растущую проблему, связанную с персональными данными, с хищением персональных данных и использованием их», – сказал он на микрофинансовом бизнес-форуме MFO Russia Forum.

По его словам, регулятору уже поступали жалобы от граждан, на которых был оформлен кредит без их согласия. «Пока этот сегмент небольшой, в прошлом году не было вообще – это история новая, сравнивать не с чем. Но за январь – август всего 4% в общем объеме, или в абсолютном значении 309 жалоб такого рода», – уточнил Мамута. Он добавил, что «это крайне тяжело доказываемая история, причем для обеих сторон». «Тем не менее мы будем разбираться», – подчеркнул представитель регулятора.

В июле начальник управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Илья Кочетков сообщал, что большая часть жалоб, поступающих в Банк России на МФО, связана с нелегальными кредиторами, но лишь порядка 5% жалоб на самом деле связаны с реальными нарушениями прав обращающихся.

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