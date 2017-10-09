Арестованы квартиры гражданской жены и дочери полковника Захарченко

Басманный суд Москвы наложил арест на квартиры гражданской жены и дочери полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил корреспондент «Интерфакса».

«Арестована квартира на ул. Ефремова, 19, которая стоит 80 млн руб., также арестованы квартиры, подаренные Ульяне Захарченко 2008 года рождения, которые подарил ее отец Дмитрий (Захарченко)», – сказал следователь в Мосгорсуде, где слушается жалоба на арест имущества гражданской жены полковника Анастасии Пестриковой.

Следователь добавил, что наложен арест на квартиру бывшей жены Захарченко – Яны Саратовцевой – стоимостью 16 млн руб.

Мосгорсуд признал законным арест данного имущества.

У Пестриковой нет официального дохода, отметил следователь. Адвокат, которая представляет ее интересы, сообщила, что недвижимое имущество фигурантки является подарком ее родителей. «Мы не отрицаем, что у нее нет официального дохода, однако у нее очень богатые родители. Вместе с этим я являюсь защитником Захарченко и могу сказать, что арестовано имущество, которое в несколько раз превышает вменяемые ему коррупционные эпизоды. Это нонсенс», – сказала она.

В мае суд арестовал имущество отца Захарченко, Виктора, который обвиняется в растрате. Тогда были арестованы три квартиры в Москве: в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах, два машино-места и частный дом в Ростовской области, общая сумма арестованного имущества равна 400 млн руб.

Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 г. Его арестовали после обыска в квартире его сестры, где нашли $120 млн и 2 млн евро наличными. Вместе с деньгами были изъяты документы еще примерно на 300 млн евро, которые лежат на счетах созданного в 2008 г. панамского офшора Bachelor Group, принадлежащего отцу Захарченко.

Отец Захарченко обвиняется по двум эпизодам преступлений – в растрате и пособничестве в мошенничестве.