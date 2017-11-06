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Финансы
Новости

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Bloomberg / Ведомости
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В понедельник нефть марки Brent дорожала до $62,87 за баррель. Последний раз нефть стоила столько летом 2015 г. По данным на 13.24 мск, стоимость январских фьючерсов Brent составляла $62,36 (+0,465%), WTI — $55,88 (+0,429%).

Аналитики Bloomberg связали рост нефтяных котировок с арестами в Саудовской Аравии.

В выходные в Эр-Рияде начал работать новый антикоррупционный комитет. За сутки он арестовал 11 принцев и 38 бывших и действующих министров, их заместителей и бизнесменов.

Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал.

Политика
Новости

В Крыму рассказали об украинском плане по дискредитации полуострова

РИА Новости
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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, были своевременно вскрыты.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал «РИА Новости» Полонский.

Он добавил, что все, кто был задействован в этой схеме, идентифицированы. «Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу», — отметил Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к этой работе крымчан, покинувших полуостров.

Бизнес
Новости

Мильнер отверг покупку долей в Facebook и Twitter на деньги Кремля

Ведомости
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Фонд DST Global Юрия Мильнера ответил на обвинения в том, что покупал акции Facebook и Twitter на связанные с Кремлем средства. Об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на новое расследование об офшорах.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera.

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. NYT сообщила, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В ответе DST Global, опубликованном NYT, говорится, что нет ничего необычного в том, что инвестиционный фонд принимает средства от различных международных структур, в том числе государственных. Все они, включая миллиардера Алишера Усманова, банк ВТБ и ряд суверенных фондов со всего мира, являются пассивными инвесторами и не влияют на выбор компаний, в которые фонд вкладывает их деньги.

Политика
Новости

Япония намерена ввести дополнительные санкции в отношении КНДР

Associated Press / Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. «Завтра мы примем решение о замораживании активов 35 организаций и физических лиц», — сказал Абэ.

Дональд Трамп отправился в двенадцатидневную поездку по странам Азии. Первой страной, которую он посетил, стала Япония. Планируется, что 10 ноября он примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме. На полях саммита может состояться встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с Абэ Трамп заявил, что ожидает от Токио покупки крупной партии американского оружия. Он пояснил, что подобная покупка «огромного количества» оружия, среди прочего, позволит Токио легко сбивать северокорейские ракеты.

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с гибелью людей в Техасе. «Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — говорится в телеграмме.

Во время воскресной службы в техасском городе Сазерленд-Спрингс 26-летний местный житель расстрелял 26 человек, еще около 20 получили ранения.

Нападавший был ликвидирован полицией. Его личность установлена. Это был Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС США. В 2014 г. он был осужден за нападение на жену и ребенка и уволен со службы по дисциплинарным причинам.

Политика
Новости

Саудовская Аравия назвала пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана

РИА Новости
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В Эр-Рияде считают пуск ракеты из Йемена в сторону Саудовской Аравии актом агрессии со стороны Ирана, передает саудовское государственное новостное агентство SPA.

В будущем подобные действия будут «рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии», отмечается в сообщении. «Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно ст. 51 Устава ООН», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, пущенную йеменскими повстанцами-хуситами в направлении аэропорта саудовской столицы.

Политика
Новости

У королевы Елизаветы II нашли $13 млн в офшорах

Ведомости
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Королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн) в офшоры, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отчет Paradise Papers («Райские бумаги»), опубликованный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

Из отчета следует, что в 2004 и 2005 гг. герцогство Ланкастер, которое управляет личными финансами королевы, вложило средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. Через один из офшоров впоследствии были приобретены доли в двух британских компаниях.

Представители герцогства заявили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер.

ICIJ в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera, пишет консорциум.

Политика
Новости

Бельгийские власти условно освободили бывшего главу Каталонии

Ведомости
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Судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, сообщает телеканал France 3. «После 8 часов заслушивания было принято решение об условном освобождении», — говорится в сообщении канала.

Накануне Пучдемон и четверо бывших министров Каталонии сами сдались бельгийской полиции. Их задержали на 24 часа до 9.17 понедельника, 6 ноября. За это время судебный следователь должен был принять решение, исполнять ли ордер испанского суда на арест политиков или нет.

Согласно решению властей Бельгии, Пучдемон и его соратники «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей» (цитата газеты Le Soir).

Ранее суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и его сторонников, находящихся в Бельгии. Они обвиняются в мятеже, неподчинении властям и хищении госсредств. Ордер был передан Брюсселю.

Политика
Новости

Открывший стрельбу в Техасе был осужден за нападение на жену и ребенка

Ведомости
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Мужчина, открывший стрельбу в техасской церкви, пять лет назад был осужден за нападение на жену и ребенка, передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек.

По ее словам, Девин Патрик Келли 1991 года рождения «ранее состоял на службе в ВВС США» и «занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико с 2010 г. до его увольнения». В 2014 г. он был уволен по дисциплинарным причинам и находился под арестом 12 месяцев.

CBS News со ссылкой на представителей властей сообщает, что стрелявший, скорее всего, не имел связей с террористическими группировками.

В результате стрельбы в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс, по уточненным данным, погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги до 9 ноября «в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия», говорится в сообщении Белого дома.

Политика
Новости

Жертвами стрельбы в Техасе стали 27 человек

Ведомости
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Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в техасской церкви, еще 24 получили ранения, сообщает «Би-би-си». Мужчина в военной одежде открыл стрельбу во время воскресной службы. В это время в церкви находились не менее 50 человек. «Свидетели видели, как человек в полной экипировке вошел в церковь и открыл огонь около 11.30 утра (по местному времени)», — пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Нападавший был один и он застрелен полицией. Правоохранители проверяют, не было ли у него сообщников, передает NBC News. О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается.

По словам очевидцев, среди погибших — двухлетний ребенок. Шериф округа Уилсон Джо Тэкитт подтвердил, что среди погибших и раненых есть дети, но не назвал точных цифр.

Президент США Дональд Трамп, который уехал в турне по странам Азии, выразил солидарность с жителями Сазерленд-Спрингс. Он написал в Twitter, что на месте полиция и сотрудники ФБР, а сам он следит за событиями из Японии.

Политика
Новости

Ростуризм предупредил россиян об урагане «Дамри» во Вьетнаме

Reuters / Ведомости
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На вьетнамские районы Кханьхоа и Биньтхуан, где отдыхает большое количество российских туристов, обрушился ураган «Дамри», двенадцатый в этом году. По данным Ростуризма, пострадавших среди россиян нет.

Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, «принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность» и при необходимости звонить по телефонам, указанным на сайте.

Как сообщает Reuters, жертвами урагана стали как минимум 27 человек, еще 22 человека числятся пропавшими без вести. Стихия охватила южную и центральную часть страны. Порывы ветра достигают 90 км/ч, повреждено более 40 000 домов, повалены столбы, вырваны с корнем деревья, проводится эвакуация населения.

Также пострадал пятый по численности населения город Дананг, в котором 10 ноября должен начаться саммит АТЭС. Во время урагана обрушился щит с надписью «Добро пожаловать в Дананг», пишет агентство.

Политика
Новости

Посол России в США рассказал об отказе конгрессменов встретиться с ним

ТАСС
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Члены американского конгресса отказались встретиться с новым послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом он сообщил на полях ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго.

«На все запросы в конгресс повстречаться мне было отказано», — сказал Антонов.

Он отметил, что российские парламентарии тепло встретили посла США в России Джона Хантсмана. «Возможно, движение с той стороны поможет сдвинуть ситуацию», — добавил Антонов.

Новый посол России в США прибыл в Вашингтон 31 августа. Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в американской столице 22 июля.

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