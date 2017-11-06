Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

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Мильнер отверг покупку долей в Facebook и Twitter на деньги Кремля

Фонд DST Global Юрия Мильнера ответил на обвинения в том, что покупал акции Facebook и Twitter на связанные с Кремлем средства. Об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на новое расследование об офшорах.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera.

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. NYT сообщила, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В ответе DST Global, опубликованном NYT, говорится, что нет ничего необычного в том, что инвестиционный фонд принимает средства от различных международных структур, в том числе государственных. Все они, включая миллиардера Алишера Усманова, банк ВТБ и ряд суверенных фондов со всего мира, являются пассивными инвесторами и не влияют на выбор компаний, в которые фонд вкладывает их деньги.