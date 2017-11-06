Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев
В понедельник нефть марки Brent дорожала до $62,87 за баррель. Последний раз нефть стоила столько летом 2015 г. По данным на 13.24 мск, стоимость январских фьючерсов Brent составляла $62,36 (+0,465%), WTI — $55,88 (+0,429%).
Аналитики Bloomberg связали рост нефтяных котировок с арестами в Саудовской Аравии.
В выходные в Эр-Рияде начал работать новый антикоррупционный комитет. За сутки он арестовал 11 принцев и 38 бывших и действующих министров, их заместителей и бизнесменов.
Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал.