Кипрская Fintailor Investments попросила отменить арест счетов по иску Промсвязьбанка
Кипрская компания Fintailor Investments Limited попросила суд отменить арест счетов по иску Промсвязьбанка. Это следует из материалов Арбитражного суда.
Суд принял заявление компании еще 9 февраля. Его рассмотрят на заседании 16 февраля.
Fintailor Investments Limited - одна из десяти иностранных компаний, с которыми судится Промсвязьбанк. Банк просит суд признать недействительными сделки с ценными бумагами, которые акционеры (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку за день до введения временной администрации. 31 января суд арестовал в качестве обеспечительной меры 26 счетов Fintailor investments.
Кипрская компания судится с Промсвязьбанком не только в московском арбитраже. 1 февраля окружной суд Лимасола запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее $251 млн. Это решение суд вынес по заявлению как раз Fintailor Investments. Кроме того, суд запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании.