Внешэкономбанк намерен до мая закрыть сделку по продаже Проминвестбанка
Внешэкономбанк рассчитывает продать украинский Проминвестбанк до 1 мая 2018 г., сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Мы ожидаем решения, которое взаимно приемлемо и для нацбанка Украины, и для нас, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, до 1 апреля мы закончим, может быть, если позволят обстоятельства. Давайте лучше скажем до 1 мая», — сказал Горьков (цитата «Интерфакса»).
В декабре прошлого года Горьков говорил, что сделка по продаже Проминвестбанка будет закрыта в начале 2018 г. «Мы находимся в финальной стадии по продаже. Мы ожидаем решения регуляторных органов», — сказал тогда он в эфире телеканала «Россия 24».
Заявки на покупку банка подавали депутат Верховный рады Максим Микитась, российский девелопер Павел Фукс и украинский бизнесмен Александр Ярославский. В декабре Горьков опроверг информацию о сделке с Ярославским.
В марте 2017 г. Киев ввел санкции в отношении пяти банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка, VS Bank (принадлежит Sberbank Europe) и «БМ банка» (им владеет ВТБ).