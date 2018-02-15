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Костин назвал условие для начала работы ВТБ с криптовалютами

ВТБ может начать работать с криптовалютами после появления жесткого регулирования в этой сфере, заявил президент - председатель правления банка Андрей Костин.

«Я пока осторожен. Я не противник, но и не сторонник этого. Я хочу посмотреть, в какой степени в России законодательно будут сделаны рамки», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Костина, жесткое регулирование отсечет от биткойна большую часть серых денег. «Я думаю, что сама по себе технология может быть интересна, но это абсолютно не устоявшийся еще рынок, и во многом действительно напоминает фальшивомонетничество», — считает Костин.

Как регулируются криптовалюты в разных странах