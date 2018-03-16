Сбербанк предложил кредитные карты для малого бизнеса
Сбербанк первым в России предложил кредитные карты для малого бизнеса, с помощью которых можно без ограничений оплачивать любые товары и услуги, говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». В течение 50 дней проценты по кредиту не начисляются при условии его погашения в указанный срок.
Использовать кредитную карту можно как на территории России, так и за рубежом. Во время проведения пилотного проекта Сбербанк выпустил таких карт на сумму кредитных договоров около 310 млн руб. Чаще всего карта использовалась представителями малого бизнеса для оплаты командировочных расходов, товаров и услуг, отметили в банке.
Использование кредитной бизнес-карты — это удобный способ для малого бизнеса получить кредит, говорит старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. Минимальный лимит по карте составляет 100 000 руб., максимальный — 1 млн руб.