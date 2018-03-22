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Страховщиков предложили разделить на две группы по аналогии с банками

Страховщики будут разделены на компании с базовой и универсальной лицензией. О разработке соответствующих законодательных поправок сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции по страхованию.

Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки к принятому в первом чтении законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховых компаний со 120 млн до 300 млн руб.

«К законопроекту о "входном билете" было много замечаний, критики со стороны страхового рынка, - отметил Аксаков. - Многие критиковали, но в ходе дискуссии договорились, что для страхового рынка будет такое же регулирование, как для банков. То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет меньше, чем для тех компаний, которые оказывают универсальные услуги».

Для страховщиков с базовой лицензией будут введены определенные ограничения по видам деятельности, в то же время им не придется повышать размер своего капитала. «Но они остаются на рынке, и не надо им заморачиваться в этих непростых экономических условиях над вопросом увеличения размера капитала», - отметил Аксаков.

Парламентарий не уточнил, поддерживает ли поправки о разделении страховщиков на две группы Центробанк. Ожидается, что закон будет принят в весеннюю сессию Госдумы.

C 2018 г. российские банки разделены на кредитные организации с базовой и с универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для первых составляет 300 млн руб., для последних - 1 млрд руб. К банкам с базовой лицензией применяется упрощенное регулирование, при этом они имеют ряд ограничений на финансовые операции по сравнению с банками с универсальной лицензией.