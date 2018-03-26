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ЦБ закрыл дело против бывших собственников «Открытия»

Банк России прекратил производство по административным делам против руководства «Открытие холдинга» и «Открытия Н» за невыставление оферты миноритариям о выкупе более 30% акций банка «ФК Открытие», говорится в сообщении «Открытие холдинга».

«Центральный банк принял решение прекратить производство по административным делам в отношении АО "Открытие холдинг" и ООО "Открытие Н" в связи с отсутствием состава правонарушения», – говорится в сообщении.

О том, что ЦБ завел административные дела в отношении руководства «Открытие холдинга» и «Открытия Н», стало известно в январе. Претензии регулятора вызвали сделки с акциями «ФК Открытие». По данным ЦБ, на 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н» и банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», «Трасту» принадлежало 7,86% бумаг. «Траст» 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС, который, в свою очередь, владел 4,97% «Открытия». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», с общим пакетом акций свыше 75%. Это обязывало хоть какую-то компанию группы направить оставшимся акционерам публичную оферту, чего сделано не было, подчеркивал ЦБ. В тот же день «Открытие» купило почти 100% «Траста».

Представители «Открытие холдинга» настаивали, что позиция ЦБ противоречит закону об акционерных обществах. По закону оферту должно направить лицо, которое приобрело более 30% акций, а не любая компания из группы, т. е. переданный на санацию в ЦБ «ФК Открытие», но не «Открытие холдинг» или «Открытие Н». Группа может состоять из десятков и сотен компаний в разных странах мира, каждая из которых не имеет представления о действиях других, отметили в «Открытие холдинге».

ЦБ начал санировать «Открытие» через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора 29 августа 2017 г. К 1 апреля 2019 г. «Открытие» планируется объединить с Бинбанком, также санируемым ЦБ.