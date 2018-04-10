Торги на российском рынке акций открылись разнонаправленно
Индекс Мосбиржи на открытии торгов на российском фондовом рынке во вторник начал отыгрывать произошедшее в понедельник падение, индекс РТС продолжил снижаться, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10.15 индекс Мосбиржи вырос на 0,45% к закрытию торгов в понедельник, индекс РТС уменьшился на 1,05% до 1083,5 пункта. К 10.35 индекс Мосбиржи увеличился на 0,51% до 2101,46 пункта, РТС – усилил падение до 3,09%, снизившись до 1060,36 пункта.
Курс рубля продолжил ослабевать. Доллар подорожал на 1 руб. до 61,65 руб./$, евро – на 1,6 руб. до 76,16 руб.
В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 8,34% до 2090,88 пункта, индекс РТС – на 11,44% до 1094,88 пункта. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%), обыкновенные акции Сбербанка упали на 17%.
На открытии торгов во вторник лидерами роста выступают «Сафмар» (+18,1%), «Мечел» (+6,87), Объединенная вагонная компания (+5,2%), X5 Retail Group (+3%), «Новатэк» (+2,74%). Продолжают падать бумаги UC Rusal (-3,95%) и Сбербанка (-2,02%), также дешевеют акции «Алросы» (-1,27%), «Россетей» (-1,23%) и «М.Видео» (-0,32%).
Падение российского фондового рынка аналитики связали не только с введенными 6 апреля санкциями США, но и с возможной эскалацией конфликта в Сирии.