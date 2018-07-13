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Путин призвал президента ВТБ ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу

Президент России Владимир Путин призвал президента ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.

Костин на встрече с главой государства рассказал ему, что ставки по кредитам ВТБ для малого бизнеса сейчас более 10%. «Для «малышей» ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть», – сказал Костин. В свою очередь президент отметил, что в среднем по России ставки для малого бизнеса уже менее 10%. «Гораздо быстрее нужно идти», – прокомментировал Путин темпы снижения ставок.

«По крупным последние 16 кредитов за II квартал – здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10%. 7-8% – предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже», – добавил Костин.

Он также рассказал президенту, что с начала 2018 г. население в большей степени стало интересоваться депозитами и кредитами в рублях, чем в долларах. «Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», – отметил президент ВТБ.

По его словам, специалисты банка подготовили ряд предложений, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, «для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов».

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял об увеличении за последние шесть лет количества малых и средних предприятий на треть. Вклад этого сектора в ВВП вырос до 22,3%, говорил он.