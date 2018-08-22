«Аэрофлот» застраховал самолеты на $16 млрд

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Больше всего новых офисов строится в Екатеринбурге

Основное строительство офисных центров среди российских городов -миллионников сосредоточено в Екатеринбурге - там возводится 86 000 кв. м офисов. На втором месте - Новосибирск (29 000 кв. м) и Пермь (17 000 кв. м). Такие данные приводятся в исследовании компании CBRE, которая проанализировала офисный рынок в региональных городах-миллионниках за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Также, по данным CBRE, строительство новых офисов ведется в Казани, Волгограде и Воронеже. В Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов бизнес-центров в активной стадии строительства.

Всего во всех региональных городах-миллионниках предложение качественных офисных площадей составляет 2,2 млн кв. м, что сопоставимо с предложением офисов в Санкт-Петербурге и в 6,9 раз меньше показателя в Москве.

По объему предложения качественных рабочих мест лидирует Екатеринбург - 495 000 кв. м, где средневзвешенная ставка аренды в первом полугодии 2018 г. выросла на 12% и составила 1146 руб за кв. м в месяц. За ним идет Новосибирск с 275 000 кв. м офисов. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону со 182 000 кв. м качественных офисных площадей. Меньше всего качественного офисного предложения оказалось в Казани (96 000 кв. м), Волгограде (95 000 кв. м) и Перми (93 000 кв. м).

По прогнозам CBRE, ввод офисных площадей в региональных городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) в 2018 г. остается на уровне 2017 г., когда в эксплуатацию было введено 65 000 кв. м качественных офисных площадей.

По словам старшего консультанта отдела услуг корпоративным клиентам CBRE Ивана Козиско, минимальный ввод офисов в России сохраняется уже второй год подряд, в то время как спрос остается на стабильном уровне.» В первом полугодии 2018 г. арендные ставки показали разнонаправленную динамику. Так, рост средних запрашиваемых ставок аренды был зафиксирован в городах с наиболее развитым офисным рынком (Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и т. д.) В то время как в городах с меньшим объемом качественного офисного предложения (Уфа, Казань, Волгоград и т. д.) средние запрашиваемые ставки аренды имели противоположную динамику», - говорит Козиско.