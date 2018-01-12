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OneTwoTrip назвал авиакомпании c самыми дешевыми билетами

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг российских авиакомпаний с самыми дешевыми билетами. Первое место в нем заняла «Победа», говорится в пресс-релизе компании (данные есть у «Ведомостей», первым полное исследование опубликовал «Дождь»). Билеты лоукостера на внутренние рейсы оказались на 30% дешевле средней цены, на международные рейсы – на 50%.

Второе место заняла авиакомпания «Ютэйр», билеты которой на внутренние и международные рейсы стоят дешевле на 20 и 40% соответственно. На третьем месте оказались «Уральские авиалинии» (билеты на внутренние перелеты дешевле средней цены на 15%). Третье место на международных направлениях занял «Руслайн» – цена билетов на 33% ниже.

OneTwoTrip сравнивал цены билетов 15 крупнейших российских авиакомпаний. В рейтинг не попали «Россия» и «Глобус», билеты которых оформляются под кодами авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Средняя цена купленных через сервис билетов на внутренние направления составила в 2017 г. 10 181 руб., что на 7,5% ниже прошлогоднего показателя. Средняя цена билетов на международные рейсы – 20 948 руб., это на 12,3% меньше, чем в 2016 г.