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Эксперты сообщили о росте размера ипотечного кредита в России за год

Средний размер ипотечного кредита в России во II квартале за год вырос на 7% (на 142 800 руб.) до 2,16 млн руб, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом среди 40 регионов – лидеров по объемам ипотечного кредитования в стране больше всего размер ипотеки вырос в Татарстане (+15,4%), Волгоградской (+14,4%) и Саратовской (+13,4%) областях, а также в Башкирии (+13%) и Кировской области (+11,4%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 4,5% и 2,5% соответственно.

В то же время в ряде регионов средний размер ипотечного кредита сократился. Это Ямало-Ненецкий АО (-2,9%), Воронежская область (-1,7%), Хабаровский край (-1,4%), Иркутская (-1%) и Тюменская области (без ХМАО и ЯНАО) (-0,7%).

Больше всего в среднем денег на покупку жилья у банков брали жители Москве (4,59 млн. руб.), Московской области (3,36 млн. руб.), Ямало-Ненецкого АО (2,71 млн. руб.), Санкт-Петербурга (2,71 млн. руб.) и Республики Саха (2,47 млн. руб.).

Напротив, самый низкий размер ипотечного кредита был отмечен в Челябинской (1,42 млн. руб.) и Кемеровской (1,48 млн. руб.) областях, Алтайском крае (1,52 млн. руб.), Вологодской области (1,52 млн. руб.) и Удмуртской республике (1,58 млн. руб.).

«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру», – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. В числе главных причин роста ипотеки он выделяет улучшение банками условий кредитования – снижение процентных ставок и первоначального взноса.

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