Сбербанк запустил мобильное приложение для детей

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С 1 сентября Сбербанк запустит мобильное приложение для детей СберKids. Об этом сообщил сам банк.
Приложение предназначено для детей от 6 до 13 лет. В нем родители смогут оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка. Родители получат возможность переводить на нее деньги на карманные расходы. Для этого родителям также надо будет установить приложение. Ребенок, в свою очередь, сможет расплачиваться телефоном, если он оснащен возможностью бесконтактной оплаты, в магазинах и интернете (за исключением иностранных интернет-магазинов).
Максимальный ежемесячный оборот по такой карте не может превышать 40 000 руб., следует из сообщения Сбербанка. Возможности снимать наличные или переводить средства с такой карты также не предусмотрено. На карту будет распространяться бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».
«Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей», - отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова (ее слова есть в сообщении).
Скачать приложение можно будет в магазинах AppStore и Google Play.
Политика
Новости
США включили в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники
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Министерство торговли США внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Соответствующее уведомление будет официально опубликовано 4 сентября в правительственном вестнике Federal Register и уже размещено для ознакомления на сайте этого издания.
Деятельность НИИМЭ «противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики» США, следует из документа. Помимо российского научного института в список попали еще 14 структур из Китая, Гонконга, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и Великобритании.
АО «НИИ молекулярной электроники» — ведущий научно-исследовательский центр «Группы НИИМЭ» в составе отраслевого холдинга ОАО «РТИ» (АФК «Система»), говорится на сайте института. Предприятия «Группы НИИМЭ» образуют крупнейший в России комплекс по проведению исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий.
НИИ молекулярной электроники на постоянной основе сотрудничает зарубежными научными центрами в Бельгии, Франции, Голландии, Швейцарии, США и других странах. Институт проводит научные исследования по федеральным программам Минпромторга России, Минобрнауки, «Роскосмоса».
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Котировки «Газпрома» в пятницу выросли на Московской бирже после объявления о возможном повышении дивидендов. Котировки обновили максимум с середины мая. К 17.13 мск акции «Газпрома» подорожали до 148,99 руб. (+2%), максимум сделок составил 150,2 руб. (+2,9%), объем торгов превысил 2,2 млрд руб.
На телефонной конференции для инвесторов в пятницу начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил, что он не исключает вероятности, что руководство концерна может предложить повысить дивиденды за 2018 г. «В 2019 г. в принципе завершается инвестиционный цикл. Мы все-таки говорили о том, что увеличенные дивиденды стоит ожидать с 2020 г., которые будут выплачены в 2021 г. Я допускаю возможность, что мы можем предложить увеличить дивиденды», - сказал топ-менеджер.
Также стало известно, что судящийся с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» так и не подал в голландский суд требований об аресте активов «Газпрома», концерн не ожидает радикального изменения инвестиционной программы на 2018 г., а корректировка бюджета на текущий год будет рассмотрена 5 сентября.
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«В контакте» ввела функцию, которая позволяет пользователям закрыть страницу для всех, кто не добавлен в друзья. Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети, поступившем «Ведомостям».
В закрытом профиле будут отображаться имя и фамилия, фотография, список общих друзей. Также могут отображаться статус, город, возраст и место работы, если они указаны в профиле. Такие разделы, как стена, фото, видео, музыка, подписки, личная информация, автоматических закрываются.
Как поясняется в сообщении в социальной сети, для того чтобы закрыть страницу, необходимо зайти в раздел «Приватность» в «Настройках» и там установить закрытый тип профиля.
Кроме того, «В контакте» отключила отображение списка людей, которые сделали репосты записей. Эта информация доступна автору публикации, а остальные пользователи смогут увидеть общее число репостов.
13 августа управляющий директор «В контакте» Андрей Рогозов анонсировал введение этих мер и подчеркнул, что это будет «самой важной реформой приватности». Администрация социальной сети выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете, подчеркнул он. Также Рогозов сообщал, что «В контакте» рассматривает возможность раскрытия статистики запросов от правоохранительных органов.
В 2014 г. были приняты поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях. В последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло, сообщал аналитический центр «Сова». Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается по материалам, размещенным во «В контакте». В июне этого года писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализовать репосты. Они внесли в Госдуму соответствующие законопроекты.
В августе Mail.Ru Group заступилась за осужденных за посты, обратившись в Верховный суд, Госдуму и к уполномоченному по правам человека. Нижнюю палату парламента компания попросила амнистировать осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Группа «М.видео - Эльдорадо» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) объявила о закрытии сделки по покупке бизнеса ритейлера бытовой техники Media Markt в России.
По условиям сделки немецкая MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео» у группы «Сафмар», а группа «М.видео - Эльдорадо» приобрела 100% участия в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn, уточняется в сообщении. Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров ПАО «М.видео».
Ранее представители «М.видео» говорили, что российский Media Markt для сделки оценен примерно в $170 млн. Общая сумма сделки составит $470 млн, сообщил председатель совета директоров «М.видео» Саид Гуцериев.
«В результате сделки группа «М.видео - Эльдорадо» получила в управление 42 магазина Media Markt в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 магазинов под брендами «М.видео» или «Эльдорадо» в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные – в первой половине 2019 г.», - отмечается в сообщении. Экономический эффект от сделки оценивается в 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA за последующие четыре года.
После закрытия сделки группа «Сафмар» контролирует 38,2% акций ПАО «М.видео», MediaMarktSaturn принадлежит 15% акций, 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже.
Ceconomy AG (владелец MediaMarktSaturn) также опубликовала заявление о закрытии сделки по продаже российского бизнеса Media Markt.
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Сбербанк намерен совместно со своим университетом разработать программу переквалификации людей старшего возраста, специальности которых стали невостребованными. Об этом сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, это непростая задача, требующая специального подхода и создания особых учебных заведений, так как люди пожилого возраста не могут обучаться так же быстро, как молодые.
Также Сбербанк уже два года работает на проектом создания сети домов для пожилых людей, рассказал Греф. Банк совместно с государством пытается создать такие условия, чтобы бизнес мог инвестировать в эти дома.
Кроме того, Сбербанк намерен расширить линейку своих продуктов для людей пожилого возраста. «Мы готовим ряд инициатив по тому, как мы можем поддержать страховой линейкой, созданием особых финансовых продуктов людей пожилого возраста», — сказал Греф. По его словам, сейчас около 2% ипотечных заемщиков банка — это люди старше 60 лет. Около 20% ипотечных заемщиков гасят займы в возрасте старше 60 лет.
Греф добавил, что как работодатель он никогда не сталкивался с проблемой «границы пенсионного возраста» и ему не приходилось увольнять людей перед пенсией. «Если мы его не уволили в 30 [лет], то чего в 50 его увольнять? Уже поздно. Если он доработал до такого возраста, наверное, это не самый плохой работник», — сказал президент Сбербанка.
Греф рассказал, что часто возникает обратная ситуация, когда сотрудников приходится уговаривать не уходить на пенсию. «Женщина в 55 лет или мужчина в 60 — это самый расцвет профессиональных знаний. Даже если человек не соглашается остаться на работе в прежнем режиме, мы предлагаем условия частичной занятости или занятости через удаленные рабочие места», — пояснил он. Кроме того, опытные сотрудники часто выступают в качестве коучей, передавая профессиональные знания более молодым коллегам, добавил Греф.
В среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил смягчить ее, подняв пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также президент предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.
Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы
Александр Колбасов/ТАСС
Предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность» за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ прнимать на работу граждан по причине их возраста
1/8
Наталья Шарапова / Ведомости
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
2/8
Юрий Смитюк/ТАСС
Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года, а для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»
3/8
Максим Стулов / Ведомости
Сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю. «Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет»
4/8
Александра Астахова / Ведомости
Начать выплату 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем работы не менее 30 лет
5/8
АГН «Москва»
Ввести программы переквалификации для людей предпенсионного возраста. На переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию
6/8
Денис Кожевников/ТАСС
Сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий
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«Аэрофлот» с зимнего расписания (с 28 октября) откроет новые международные рейсы: в Коломбо, Дублин, Гетеборг и Любляну, сообщила пресс-служба компании.
В Коломбо (столица Шри-Ланки) компания будет летать пять раз в неделю, в Дублин и Любляну - ежедневно, в Гетеборг (второй по величине город Швеции) - шесть раз в неделю. Минимальная стоимость перелета в Коломбо составит 19 500 руб., в Гетеборг - 9900 руб., в Дублин - 13 000 руб., в Любляну - 12 000 руб.
Сейчас регулярных рейсов из Москвы в Коломбо и Гетеборг у авиакомпании нет. В Дублин регулярно летает только S7, в Любляну - только словенская авиакомпания Adria Airways.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что также с зимнего сезона начнет летать на Бали (Денпасар). Перелет в Денпасар будет стоить от 30 500 руб.
Кроме того, авиакомпания запросила у Росавиации допуск к прямым регулярным рейсам из Москвы на Маврикий и Сейшельские острова. По каждому направлению компания просит допуск к семи рейсам в неделю. Сейчас между Москвой, Маврикием и Сейшелами нет регулярного прямого авиасообщения.
Агентство Bloomberg, используя данные Airbnb, составило рейтинг городов, где дороже всего переночевать. Агентство учитывало среднесуточную стоимость аренды жилья через Airbnb. Майами занимает первое место – $205 за ночь
1/10
Qusai Akoud / Unsplash
На втором месте Бостон – $195 за ночь
2/10
Evelyn Paris / Unsplash
На третьем – Рейкьявик – $194
3/10
PIXABAY
В Тель-Авиве переночевать в среднем обойдется в $188
4/10
Alex Block / Unsplash
Замыкает топ-5 Дубай – $185 за ночь
5/10
Ryan Waring / Unsplash
Переночевать в Лос-Анджелесе в среднем стоит $180, подсчитал Bloomberg
6/10
Mitch Lensink / Unsplash
В Амстердаме – чуть дешевле – $178
7/10
Unsplash
В Сан-Франциско как и в Амстердаме за ночь в среднем берут $178
8/10
Pixabay
Переночевать в Иерусалиме обойдется в $173
9/10
Unsplash
В Сиднее за ночь тоже в среднем придется заплатить $173
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Бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов стал гендиректором Nokia в России, говорится в сообщении финского разработчика телекоммуникационного оборудования. В числе прочего Nokia развивает направления 5G и интернета вещей.
Одновременно Исмаилов возглавляет сервисное бизнес-подразделение компании Nokia в Восточной Европе.
В 2013 г. Исмаилов возглавил департамент международного сотрудничества в Минкомсвязи, а в августе 2014 г. стал замминистра по этому направлению. Исмаилов покинул должность замминистра связи в июле 2018 г.
До прихода в министерство он был вице-президентом по сервису, закупкам и поставкам Huawei, с 2005 по 2010 г. возглавлял сервисное управление в Nokia Siemens Networks Russia.
Недавно другой бывший замминистра связи – Дмитрий Алхазов стал исполнительным директором Центра развития перспективных технологий, реализующего проект по маркировке товаров. Алхазов и Исмаилов были заместителями министра Николая Никифорова. После отставки он также вернулся в бизнес: в июне Никифоров стал гендиректором и единственным акционером двух компаний в татарстанском Иннополисе – «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». «Дигинавис», как следует из карточки в СПАРК, занимается разработкой программного обеспечения, а «Развитие Иннополиса» – оказанием финансовых услуг.
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АО «Саратовские авиалинии» подало в суд на авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), у которой ранее арендовало самолеты Ан-148.
Иски поданы в Арбитражный суд Москвы, зарегистрированы два исковых заявления — 28 и 29 августа. В обоих случаях в качестве третьего лица привлечено ОАО «Ильюшин финанс Ко» (ИФК). Суть и размер требований в картотеке не указаны.
Как сообщает «Интерфакс», «Саратовские авиалинии» брали в субаренду у «России» шесть лайнеров Ан-148-100В, включая разбившийся в Подмосковье в феврале. «Россия» приобрела эти самолеты в финансовый лизинг в 2009-2010 гг. по договору с ИФК.
После крушения Ан-148, в результате которого погиб 71 человек, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний». В связи с этим авиакомпания решила разорвать контракты с лизингодателями на поставку новых самолетов и договор субаренды с «Россией».
В начале августа источники «Интерфакса» сообщали, что ИФК совместно с «Россией» начали искать нового арендатора Ан-148.
В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье, сообщает МЧС
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
На борту лайнера, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Самолет вылетел из «Домодедово» в Орск (Оренбургская область) в 14.21 мск, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта
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Самолет был новым, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Он был произведен менее восьми лет назад и ранее принадлежал авиакомпании «Россия». Фотография с места происшествия: телеканал 360
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Станислав Красильников / ТАСС
Воздушное судно пропало с радаров спустя две минуты после вылета, передают агентства
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Станислав Красильников / ТАСС
Спасатели прибыли на место падения самолета, там обнаружены тела погибших
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Станислав Красильников / ТАСС
К 18.34 мск один из бортовых самописцев был обнаружен на месте крушения. Место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматриваются все версии случившегося
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Скриншот с сайта flightradar24.com
По данным FlightRadar, самолет на четвертой минуте прекратил набор высоты и начал снижение
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Скриншот с сайта flightradar24.com
Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 сек. потерял километр высоты
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ТАСС
«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», в России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе
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ТАСС
В понедельник, 12 февраля, в Оренбургской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. На фото: житель Орска держит свечу в аэропорту города
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Рейтинг неодобрения Дональда Трампа на посту президента США вырос до рекордной отметки в 60%, в то время как уровень одобрения упал до 36%, следует из результатов опроса Washington Post и ABC News. В апреле аналогичный опрос показал результат в 56 и 40% соответственно.
Почти половина респондентов (49%) считают, что конгресс должен начать процедуру импичмента Трампа. Против этого выступают 46%.
Большинство (53%) согласно с тем, что Трамп пытался повлиять на расследование Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 г. 35% с этим не согласны.
При этом 63% американцев поддерживают расследование Мюллера, из них 52% выражают сильную поддержку. Против расследования выступают 29%.
Опрос был проведен с 26 по 29 августа. Опрошены были 1003 человека. Погрешность может составлять 3,5 процентного пункта.
31 августа в интервью Bloomberg Трамп заявил, что не видит угрозы импичмента со стороны демократической партии. Он назвал свою работу на посту президента «отличной» и отметил, что «отлично справляется».
К импичменту Трампа 17 мая призвал член палаты представителей США демократ Эл Грин. Согласно результатам опроса Survey Monkey по заказу сайта Axios, за начало процедуры выступают 44% респондентов.
Политика
Новости
Песков объяснил звонок Путина находящемуся под следствием экс-президенту Армении
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Президент Владимир Путин в пятницу позвонил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поводом для звонка стал день рождения Кочаряна. «Поздравил именинника», — объяснил Песков.
Тема уголовного преследования экс-президента Армении во время разговора не затрагивалась, сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Вы знаете, что на протяжении долгих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении», — напомнил представитель Кремля.
Ранее на сайте президента России появилось сообщение о том, что Путин в ходе телефонного разговора «тепло поздравил с днем рождения» Кочаряна.
Кочаряну 31 августа исполнилось 64 года. Он занимал должность президента Армении в 1998-2008 гг.
В конце июля этого года специальная следственная служба Армении выдвинула против Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя. Причиной стали события 1 марта 2008 г., когда при разгоне протестующих против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Кочарян сначала был арестован, однако позже апелляционный суд, сославшись на неприкосновенность экс-президента, освободил его из-под ареста, но уголовное дело закрыть отказался.
Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
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Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
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Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
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Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
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Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
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Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
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Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
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Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
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Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
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Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
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REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
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Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
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REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
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Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
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Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
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Американская библиотека Билла Клинтона не согласовывала с Кремлем публикацию переговоров бывшего президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным, касающихся Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не согласовывали, консультаций не проводилось», — сказал Песков.
Он добавил, что существует практика рассекречивания подобных разговоров. «Они не всегда подлежат рассекречиванию, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика», — сказал представитель Кремля.
В пятницу на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона появились ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с Ельциным. В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 г., Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.
Ельцин охарактеризовал Путина как жесткого человека с внутренним стержнем и выразил уверенность, что он победит на выборах: «Он продолжит линию Ельцина на демократию и развитие экономики и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успеха».
Владимир Вяткин / РИА Новости
7 мая состоится инаугурация президента России, Владимир Путин в четвертый раз станет главой государства. «Ведомости» решили собрать самые яркие фотографии прошедших церемоний. На фото: Владимир Путин и первый президент России Борис Ельцин в день инаугурации Путина, 7 мая 2000 г.
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Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС
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Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС
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Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС
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Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС
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Дмитрий Астахов / РИА Новости / AP
7 мая 2008 г. Владимир Путин передал власть Дмитрию Медведеву
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Дмитрий Астахов / РИА Новости / AP
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Дмитрий Астахов / ТАСС
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Alexander Zemlianichenko / AP
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Alexander Zemlianichenko / AP
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Дмитрий Астахов / РИА Новости / AP
7 мая 2012 г. Дмитрий Медведев передает власть Владимиру Путину, который в третий раз становится президентом