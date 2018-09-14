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Экс-сенатор Сергей Пугачев подал жалобу в Верховный суд

Бывший сенатор и основатель Межпромбанка (МПБ) Сергей Пугачев обжаловал в Верховном суде решение нижестоящих инстанций, которые отказались пересматривать иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении его и других акционеров банка к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела. Жалоба поступила в Верховный суд 11 сентября и пока не принята к производству.

Московский арбитражный суд в октябре прошлого года отказался пересматривать иск АСВ о привлечении Сергея Пугачева, Марины Илларионовой, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд руб. Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа также оставили это решение в силе.

Пугачев просит пересмотреть иск АСВ в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Новыми обстоятельствами банкир считает то, что в 2016 г. апелляционный суд, а затем и Верховный суд признали, что суд первой инстанции рассматривал дело МПБ незаконным составом.

АСВ утверждает, что это обстоятельство не является вновь открывшимся. Кроме того, по словам представителя агентства, Пугачев пропустил предусмотренный законом срок для подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Межпромбанк в ноябре 2010 г. был объявлен банкротом. Четырех бывших руководителей МПБ признали виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. Суд постановил взыскать солидарно с Пугачева и Илларионовой (возглавляла банк в последние месяцы перед отзывом у него лицензии) 75,6 млрд руб., а солидарно с Диденко и Злобина — 7,2 млрд руб.

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