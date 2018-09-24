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Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 66 руб. за $1 впервые с 9 августа, свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже. Американская валюта на 12.20 мск стоила 65,97 руб., евро – 77,65 руб. В пятницу, 21 сентября, торги закрылись на уровне 66,41 руб. за доллар и 78,065 руб. за евро.

Рубль укреплялся всю прошлую неделю, после решения Центробанка 14 сентября повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,5%. Регулятор также объявил, что не будет до конца года закупать валюту на внутреннем рынке для исполнения бюджетного правила. Как объясняли «Ведомостям» аналитики, на рубль повлияли цены на нефть, а также итоги переговоров президентов России и Турции: на прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Ранее сегодня стоимость нефти марки Brent выросла до максимума с ноября 2014 г. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть этой марки на 11.57 мск на торгах на Лондонской бирже увеличилась на 2,44% и достигла $80,67 за баррель. В последний раз нефть Brent стоила так дорого в ноябре 2014 г., тогда за баррель этого сорта давали $80,60.