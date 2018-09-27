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Прокуратура подала иск с требованием заблокировать сайты «Кэшбери»

В один из районных судов Ростова-на-Дону 24 сентября подан иск о блокировке сайтов, принадлежащих группе компаний «Кшэбери», — cashbery.com и кэшбери.рф. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, иск подан на основании полученной от ЦБ информации. Куренной отметил, что у компании нет лицензии, которая позволяла бы работать на финансовом рынке, но она продолжает привлекать деньги. «Может пострадать неограниченный круг лиц», — заключил он.

26 сентября ЦБ разослал по редакциям СМИ заявление, в котором сообщил, что выявил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы, которая развернула свою деятельность практически по всей стране. Речь шла о группе компаний — российских и иностранных — под брендом «Кэшбери».

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, группе удалось вовлечь в «проект» несколько десятков тысяч человек. По его словам, «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях — все это признаки классической финансовой пирамиды.

ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД, отметил Лях. Так регулятор решил предостеречь от работы с «Кэшбери» – просто остановить деятельность этих компаний он не может, поскольку у них нет лицензий Банка России.

«Кэшбери» опубликовала на своей странице «В контакте» сообщение, в котором подчеркнула, что регулятор не обвинял ее в создании финансовой пирамиды. «Если они [ЦБ] что-то официально заявляют, то публикуют в своей прессе, а уже потом СМИ подхватывают то, что они заявляли. Про "Кэшбери" они ничего не говорили и никуда никакие документы не подавали», – отметила компания.