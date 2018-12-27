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Греф ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году

Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 г., сообщил председатель правления банка Герман Греф. «Мы планируем в следующем году, что темпы роста снизятся, конечно», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом, по мнению Грефа, ставки по ипотеке в следующем году вырастут. «В текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки», — сказал предправления Сбербанка.

Греф также допустил повышение кредитных и депозитных ставок в начале 2019 г. в связи с тем, что Центробанк возобновит закупки иностранной валюты. Согласно прогнозу Сбербанка, кредитные и депозитные ставки вырастут в начале года, но в течение 2019-го они опять опустятся до текущего уровня.

В декабре Центробанк второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 25 базовых пунктов до 7,75%. Также регулятор принял решение с 15 января возобновить закупки иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу.