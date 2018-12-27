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FT определила главного кандидата на пост президента ЕЦБ

Бывший председатель центробанка Финляндии Эркки Лииканен – наиболее вероятный кандидат на то, чтобы стать новым президентом ЕЦБ, показал неформальный опрос Financial Times (FT). Хотя больше всего опрошенным экономистам нравится другой кандидат – член правления ЕЦБ Бенуа Кёре.

Семеро из 24 экономистов, опрошенных FT, предпочли бы, чтобы следующим президентом ЕЦБ в 2019 г. стал француз Кёре. По их мнению, он мог бы безболезненно принять бразды правления у итальянца Марио Драги, который занимает эту должность уже семь лет и должен освободить ее в октябре 2019 г. Но лишь один респондент считает, что на этот пост будет выбран Кёре. Ему могут помешать правила, запрещающие входить в правление ЕЦБ дольше восьми лет. Хотя некоторые считают возможным сделать исключение из этого правила.

Лииканена наиболее предпочтительным кандидатом назвали только три экономиста. Но зато его назначения ожидают восемь человек. Они отмечают его опыт руководства центробанком Финляндии, а также политический опыт на посту министра финансов Финляндии и в Еврокомиссии. Также в число фаворитов входит другой француз – председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало. Его назначение прогнозируют шесть респондентов.

Примечательно, что до Драги президентом ЕЦБ восемь лет был еще один француз – Жан-Клод Трише. Но ЕЦБ еще никогда не руководил немец. Изначально фаворитом на эту должность в следующем году был председатель Бундесбанка Йенс Вайдманн. Но его шансы снизились после появления сообщений, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предпочитает, чтобы представитель Германии возглавил Еврокомиссию, а не ЕЦБ. Новый председатель Еврокомиссии тоже будет выбран в 2019 г.

Опрошенные FT экономисты ожидают, что преемник Драги будет назван не раньше мая, когда пройдут выборы в Европарламент. Заслугой Драги считается то, что с помощью чрезвычайно мягкой денежной политики он спас целостность еврозоны после долгового кризиса в регионе. Новому президенту ЕЦБ предстоит решить, когда и как быстро начать повышать процентные ставки. Базовая ставка рефинансирования в еврозоне до сих пор равна 0%, а ставка по депозитам для банков – минус 0,4%.