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Финансы
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Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Ведомости
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Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил о прекращении переговоров о слиянии со своим конкурентом Commerzbank. Об этом говорится на сайте кредитной организации. «После тщательного анализа правление Deutsche Bank пришло к выводу, что объединение с Commerzbank не принесло бы достаточных преимуществ с учетом компенсации дополнительных рисков, затрат на реструктуризацию и требований к капиталу, связанных с такой крупной интеграцией. В результате оба банка решили прекратить дискуссии», – говорится в сообщении.

Также на сайте Deutsche Bank опубликовано обращение главного исполнительного директора Кристиана Севинга, в котором объясняется, почему банки отказались от слияния. В нем говорится о хороших результатах Deutsche Bank в I квартале 2019 г., что, по мнению Севинга, свидетельствует о том, что банк «движется в правильном направлении собственными силами».

Как следует из обращения, чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале составила около 200 млн евро, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банки официально объявили о начале переговоров о слиянии 17 марта. Объединение Deutsche Bank и Commerzbank привело бы к созданию четвертого по величине банка Европы. В 2016 г. немецкие банки уже думали о слиянии, но быстро прекратили неофициальные переговоры, чтобы сосредоточиться на решении собственных проблем.

Политика
Новости

«Белнефтехим» оценил в $100 млн потери из-за некачественной российской нефти

Ведомости
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«Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн недополученную выручку в апреле из-за экспорта некачественной российской нефти , сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на заместителя председателя концерна Владимира Сизова.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов, имеющих высокие коррозийные свойства. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Транснефть» также заверила, что ежесуточно мониторит качество нефти и ищет источник загрязнения.

Как заявил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак, в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть.

«К понедельнику до Белоруссии дойдет качественная нефть», – пообещал Козак (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия, Белоруссия и Польша в пятницу, 26 апреля, проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти, одним из вопросов станет возможность откачки некачественной нефти из трубы на территории этих стран.

По словам российского вице-премьера, Белоруссия пока не поднимала вопрос о компенсациях из-за загрязнения нефти, сейчас обсуждаются поставки моторного топлива из России и возможные цены.

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Политика
Новости

Зеленский раскритиковал принятый Радой закон об украинском языке

Ведомости
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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый Верховной радой 25 апреля, стал «заложником политической риторики». Об этом говорится в сообщении новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского в Facebook.

По его мнению, законопроект рассматривался во время избирательного цикла и был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. Количество поправок к нему – более 2000 – свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений в Раде, подчеркнул Зеленский.

В настоящее время последствия принятия этого закона трудно спрогнозировать, констатировал новоизбранный президент. Он отметил, что после того как он займет должность главы государства, будет проделан тщательный анализ текста, «чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». «По итогам анализа буду реагировать согласно конституционным полномочиям президента Украины и в интересах граждан», – заключил Зеленский.

Он отметил также, что украинский язык – единственный государственный язык на Украине: «Так было, так есть и так будет». «Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс», – подчеркнул новоизбранный глава государства.

Закон был принят ранее 25 апреля. По нему гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком – украинским. Для его освоения для взрослых власти организуют специальные языковые курсы. Язык станет обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Помимо этого закон затронет и сферу культуры: предполагается, что все официальные мероприятия и концерты, съемки фильмов в стране будут проводиться на украинском языке. Документ предусматривает штраф за его нарушение и появление языковым инспекторов, которые будут следить за его соблюдением.

Зеленский победил на выборах президента Украины, прошедших в конце марта – начале апреля. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%.

Технологии
Новости

«Яндекс» отчитался о почти 50%-ном росте прибыли

Ведомости
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Выручка «Яндекса» в I квартале выросла на 45% до 37,3 млрд руб. (без учета показателей «Яндекс.Маркета»), отчиталась компания. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 49% до 6,2 млрд руб., следует из неаудированных финансовых результатов.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37% до 10,8 млрд руб.

Это выше, чем консенсус-прогноз «Интерфакса». Аналитики 13 инвесткомпаний и банков прогнозировали, что выручка компании выросла на 36,5% до 36,28 млрд руб.

«Яндекс» повысил прогноз рынка по росту выручки в 2019 г. до 30–34%. Рекламная выручка компании «Яндекс» в I квартале выросла на 25%. Доля нерекламной выручки выросла до 27% ( в IV квартале она составляла 24%). Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 26% до 27,1 млрд руб., он по-прежнему приносит большую часть выручки компании.

Поисковая доля «Яндекса» выросла до 57%, в аналогичном периоде прошлого года она составляла 56,5%, по данным «Яндекс.Радара». Поисковая доля «Яндекса» на Android в России выросла до 51,2%. 46,3% – в I квартале прошлого года.

Выручка «Яндекс.Такси» в I квартале выросла на 145% до 7,6 млрд руб., сейчас на нее приходится 20% всей выручки «Яндекса». Выручка медиасервисов выросла на 74% до 734 млн руб. Выручка сервисов объявлений выросла на 57% до 1,1 млрд руб. Выручка других направлений и экспериментов выросла на 218% до 2,4 млрд руб.

Политика
Новости

Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США

Ведомости
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», – написал Байден в Twitter. Он хочет стать кандидатом от демократической партии.

Сандерс опубликовал короткий видеоролик, в котором объяснил свое решение баллотироваться в президенты. «Все, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Вот почему сегодня я объявляю о своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов», – заявил он.

Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме. С 2017 г. Байден начал преподавать международную дипломатию в Университете Пенсильвании. Он также возглавил новый центр, сосредоточенный преимущественно на дипломатии, внешней политике и национальной безопасности.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Стать кандидатом от демократической партии готовы уже два десятка политиков. Судя по результатам опросов, наибольшие шансы одержать победу на праймериз есть у Байдена и у 75-летнего сенатора Берни Сандерса.

Политика
Новости

Путин выразил готовность обсудить в ООН указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

Ведомости
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Президент Владимир Путин назвал странным то, что решение России упростить выдачу паспортов гражданам Донбасса вызвало в мире негативную реакцию. Об этом он сказал на пресс-конференции во Владивостоке. Путин также отреагировал на решение киевских властей вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. «Ну, пускай выносят, пообсуждаем», – сказал президент.

Вопрос с паспортами носит чисто гуманитарный характер, подчеркнул Путин. Россия не пыталась этим решением спровоцировать украинские власти, подчеркнул он. Президент добавил, что жители Донбасса из-за киевских властей оказались в изоляции и лишены элементарных человеческих прав, что мешает им получать образование и перемещаться по территории Украины и России. «И прежние, и приходящие власти Украины не собираются признавать особый статус ДНР и ЛНР, а это является ключевым положением минских соглашений», – отметил Путин. В то же время он сказал, что если новые украинские власти «найдут в себе силы реализовать минские соглашения», то Россия будет всячески этому содействовать.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке.

МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Также Киев пожаловался на указ Путина в Совет безопасности ООН.

Политика
Новости

Германия и Франция осудили упрощение Россией выдачи паспортов жителям Донбасса

Ведомости
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Власти Германии и Франции осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, заявив, что оно противоречит минским договоренностям. Об этом говорится в сообщении немецкого министерства иностранных дел в Twitter. В нем подчеркивается, что Германия и Франция считают ДНР и ЛНР частью Украины.

«Решение России противоречит духу и целям минских соглашений. Это является противоположностью срочно необходимого сейчас вклада в деэскалацию», – говорится в совместном заявлении Франции и Германии.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.

МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Также Киев пожаловался на указ Путина в Совет безопасности ООН.

Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Камаза» сократилась вдвое

Ведомости
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Чистая прибыль группы «Камаз» по МСФО за 2018 г. сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое – с 3,45 до 1,58 млрд руб., следует из отчетности компании.

Она отметила, что снижение чистой прибыли было плановым и связано с реализацией крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «Камаз» и модернизация мощностей для его производства». Большие деньги, подчеркнула компания, также были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5.

Выручка «Камаза» выросла со 156 до 186,2 млрд руб., валовая прибыль упала с 24,57 до 21,35 млрд руб., операционная прибыль сократилась 6,99 до 4,75 млрд руб.

«Камаз» – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. Он входит в госкорпорацию «Ростех».

Бизнес
Новости

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

Ведомости
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В Москве визовые центры Испании, Чехии и Франции работают со сбоями. В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании. Во избежание срыва поездки туристам рекомендуется приобретать страховки от невыезда, отмечает АТОР.

Запись в BLS на подачу документов на апрель невозможна, информации о свободных датах на май нет, уточняется в сообщении. «Мы отнесли документы туроператору 18 апреля, но подадут они их только 29 апреля, а получим мы их хорошо если за день до вылета туристов», – рассказал один из турагентов. По словам сотрудника другого турагентства, туристов просят самостоятельно подавать документы на визу через премиальный зал визового центра.

Специалисты туроператора «Русский экспресс» сообщили, что с большими очередями сталкиваются прежде всего «частники». «Для туроператоров ситуация лучше, но тоже далеко не идеальная», – отметил сотрудник компании. Туристам, желающим улететь в Испанию 15 мая, открыть визу уже невозможно. «Это проблема не самого визового центра, здесь нужно задавать вопросы консульству», – отметили в «Русском экспрессе».

В среду, 24 апреля, несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку из-за серии терактов, произошедших в стране 21 апреля. В этот день католики праздновали Пасху. Террористы-смертники атаковали отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, жертвами терактов стали более 350 человек, около 500 человек получили ранения.

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Политика
Новости

Египет продлил чрезвычайное положение на три месяца

Ведомости
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В Египте продлено чрезвычайное положение на три месяца. Это следует из постановления премьер-министра Мустафы Мадбули, опубликованного в официальном египетском издании (Al Gareedah Al Rasmeyah).

Режим продлен 25 апреля с 01:00 по местному времени (02:00 мск). Другим решением введен комендантский час на севере Синайского полуострова близ границы с Израилем.

Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 г. после взрывов в двух церквях, в результате которых погибли по меньшей мере 45 человек. С тех пор власти регулярно продлевают режим на три месяца.

Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель. Это произошло впервые с 31 октября 2018 г. Подорожание происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 10:10 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 0,42% и составляла $74,90 за баррель. К этому времени нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской бирже дорожала на 0,11% и торговалась на уровне $65,96 за баррель.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов на 1 млн баррелей.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Технологии
Новости

МГТС разработает платформу для управления дронами

Ведомости
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МГТС (на 94,7% принадлежит МТС) начал разработку платформы по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management – UTM). Новая система позволит организовать полеты дронов с учетом всех требований законодательства в воздушном пространстве, пишет «Коммерсантъ». На первом этапе МГТС готова инвестировать в проект «несколько миллиардов рублей», сообщил представитель компании.

Платформа будет включать в себя радиолокационную сеть обнаружения и сопровождения беспилотников и IT-систему для управления полетами и агрегации сервисов с использованием дронов. Обмен данными в Москве будет проходить на базе оптической сети МГТС. В будущем платформу можно будет использовать в любом российском городе. Она будет доступна для государственных и частных заказчиков через приложение, подключенное к информационным госсистемам для проверки и обмена данными, рассказали в МГТС. Она может быть полезна в таких сферах как логистика, транспорт, строительство, индустрия развлечений, доставка товаров и мониторинг.

МГТС изучает возможность развития проекта тремя способами: через концессию с государством, по сервисной модели на основе тендеров (как, например, проект видеонаблюдения в Москве) и через продажу услуг, сообщил изданию источник, знакомый с планами компании. «В первых двух случаях все данные, собираемые платформой, становятся государственными», – отметил он. По словам источника, проектом может заинтересоваться «Ростех», занимающийся разработкой беспилотников. В прошлом году госкорпорация представила беспилотник «Корсар». Он уже успешно прошел испытания и выбран для закупок Минобороны. В «Ростехе» не стали комментировать эту информацию.

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