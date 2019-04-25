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Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил о прекращении переговоров о слиянии со своим конкурентом Commerzbank. Об этом говорится на сайте кредитной организации. «После тщательного анализа правление Deutsche Bank пришло к выводу, что объединение с Commerzbank не принесло бы достаточных преимуществ с учетом компенсации дополнительных рисков, затрат на реструктуризацию и требований к капиталу, связанных с такой крупной интеграцией. В результате оба банка решили прекратить дискуссии», – говорится в сообщении.

Также на сайте Deutsche Bank опубликовано обращение главного исполнительного директора Кристиана Севинга, в котором объясняется, почему банки отказались от слияния. В нем говорится о хороших результатах Deutsche Bank в I квартале 2019 г., что, по мнению Севинга, свидетельствует о том, что банк «движется в правильном направлении собственными силами».

Как следует из обращения, чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале составила около 200 млн евро, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банки официально объявили о начале переговоров о слиянии 17 марта. Объединение Deutsche Bank и Commerzbank привело бы к созданию четвертого по величине банка Европы. В 2016 г. немецкие банки уже думали о слиянии, но быстро прекратили неофициальные переговоры, чтобы сосредоточиться на решении собственных проблем.