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Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда. Суд начал процедуру банкротства в феврале по заявлению Русского трастового банка и 9 июля рассмотрел вопрос по существу.

Согласно решению суда имущество должника будет распродано в течение полугода. Согласно данным суда, в ходе процедуры реструктуризации долгов выявлено, что у Бернштама есть доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал Бернштама на две недели по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как пояснял адвокат Бернштама, по версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться. Бернштам считает себя невиновным, поскольку деньги вкладчикам была должна его компания, а не он лично.

В апреле прошлого года «Домашние деньги» допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов, так как перед офертой бумаги торговались по цене 70–80% от номинала.