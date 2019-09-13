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В отделениях почты начали собирать биометрические данные россиян

«Почта банк» начал собирать биометрические фотографии и записи голоса россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя дирекции биометрических технологий банка Андрея Шурыгина.

Сбор биометрических данных запущен в почтовых отделениях нового формата: производственные процессы в них открыты, а рабочее место начальника находится в зале. В России таких отделений более 400. Пока необходимым оборудованием оснащено первое отделение в Москве, расположенное на улице Каретный Ряд. До конца года банк планирует запустить сбор биометрии в более чем 240 почтовых отделениях.

Единая биометрическая система была запущена Центробанком и «Ростелекомом» в конце июня 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки с универсальной лицензией. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.

Система испытывает проблемы с наполняемостью, отмечает РБК. Последний раз «Ростелеком» раскрывал количество собранных шаблонов в октябре 2018 г. – тогда были собраны данные около 2000 человек.