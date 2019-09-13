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Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина

Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век». «Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперед, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал», – пояснила Набиуллина.

6 сентября Минфин сообщил о разработке законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Сейчас он находится на согласовании в Минтруде, заявляли ранее в ведомстве. В ближайшее время Минфин планировал представить законопроект на общественное обсуждение, а после внести на рассмотрение в правительство. В законопроекте прописан порядок присоединения россиян к системе пенсионных накоплений. Документом предусматриваются гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы и вычеты.

В свою очередь ранее Минтруд опроверг информацию о поступлении в ведомство на согласование законопроекта Минфина.