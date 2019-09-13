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СКР возбудил дело из-за подделки более 500 000 заявлений о переводе пенсий из ПФР

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подделки более 500 000 заявлений о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Москвы и области в негосударственные фонды, говорится в сообщении ведомства. Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц).

По версии следствия, лица из числа сотрудников и руководителей ООО ПФК «Соцагрофинанс» и ООО «КФХ и партнеры» арендовали в Москве якобы под инвестиционную деятельность помещения на улице Щербаковской. «Путем обмана и злоупотребления доверием они заключили инвестиционные договоры с гражданами, не намереваясь впоследствии выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками, по возврату их денежных средств», – утверждает СКР.

Представитель ведомства Юлия Иванова заявила ТАСС, что мошенничества происходили в период с 2018 по 2019 г. После мошеннических действий отдельные граждане утратили доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Следствие устанавливает всех потерпевших и причастных к преступлению.