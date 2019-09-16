Финансы

Новости

Валюты стран – экспортеров нефти растут после терактов в Саудовской Аравии

Курсы валют стран, экспортирующих нефть, выросли на утренних торгах в понедельник после того, как в субботу из-за нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ее добыча сократилась вполовину – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Канадский доллар вырос на 0,4% до 1,3233 за доллар США, норвежская крона – на 0,5% до 8,9363 за доллар США, сообщает Reuters. Обе страны экспортируют нефть, поэтому можно ждать увеличения их поставок на фоне сокращения экспорта из Саудовской Аравии. Также их компании выиграют от роста цен на нефть, которая в начале торгов в понедельник подорожала почти на 20% (затем, правда, цены скорректировались и теперь растут на 9%).

Подорожание нефти естественным образом привело к росту курсов норвежской кроны и канадского доллара, «наверное, мы увидим и более положительное отношение к рублю позднее», когда начнутся торги им, сказал Reuters Крис Уэстон, начальник аналитического отдела брокерской компании Pepperstone Group в Мельбурне.

Также укрепились валюты, традиционно считающиеся убежищами во времена нестабильности: курс иены вырос на 0,3%, швейцарского франка – на 0,4%.