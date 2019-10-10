Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту

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В США задержали двух связанных с личным адвокатом Трампа выходцев из СССР

Двое выходцев из СССР, которые помогали личному адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, задержаны в США из-за обвинений в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Задержание подтвердил The Washington Post (WP) представитель прокуратуры Манхэттена.

По данным обоих изданий, речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. WSJ опубликовал обвинительное заключение, в котором говорится, что они – выходцы из Украины и Белоруссии соответственно, оба граждане США.

Им предъявлены обвинения по четырем пунктам, в частности в сговоре, фальсификации финансовых данных и предоставлении ложных сведений федеральной избирательной комиссии США относительно политических пожертвований. В заключении также упоминается бизнесмен по имени Андрей Кукушкин (выходец из Украины и гражданин США) и неназванный российский бизнсмен. В одном из пунктов обвинения, в частности, говорится, что Парнас, Фруман, Коррейа и Кукушкин сговорились делать от своего имени политические взносы, которые финансировались неназванным российским бизнесом.

В четверг, 11 октября, Парнас и Фруман должны предстать перед судом.

Как отмечает WSJ и WP, оба они помогали Джулиани в попытке заставить украинских чиновников провести расследование в отношении кандидата на выборах президента США в 2020 г., бывшего вице-президента Джо Байдена, а также его сына Хантера.

В конце сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Заявление было сделано на фоне скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings.