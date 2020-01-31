ЦБ отозвал лицензию у московского Апабанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного банка (Апабанк, Москва). Сответствующий указ опубликован на сайте регулятора.
Поводом для отзыва лицензии стало то, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального положения, следует из приказа. При этом более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами, утверждает ЦБ. Регулятор неоднократно предупреждал банк о необходимости адекватно оценивать принимаемые риски, но требования выполнены не были.
ЦБ также аннулировал лицензию Апабанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и назначил в банк временную администрацию.
Апабанк был зарегистрирован Банком России в июне 1993 г. По итогам третьего квартала 2019 г. он занимал 378-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».