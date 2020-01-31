ЦБ отозвал лицензию у московского Апабанка

Поводом для отзыва лицензии стало то, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального положения, следует из приказа. При этом более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами, утверждает ЦБ. Регулятор неоднократно предупреждал банк о необходимости адекватно оценивать принимаемые риски, но требования выполнены не были.