ЦБ подал иск на 195 млрд рублей к топ-менеджерам и собственникам МИнБа

В претензии регулятор указывал, что МИнБ получил из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 168,6 млрд руб. Это, по мнению ЦБ, дает основания «для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков». Регулятор давал лицам, контролировавшим банк, 30 дней на возмещение средств. По истечении этого срока он обратился в суд.