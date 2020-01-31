ЦБ подал иск на 195 млрд рублей к топ-менеджерам и собственникам МИнБа
Центробанк подал иск к лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по делу выступают 19 человек, включая Абубакара Арсамакова, семье которого принадлежало 12,42% МИнБа. Исковое заявление поступило в суд 30 января. Сумма требований составляет боле 195,6 млрд руб.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ и представителю лиц, контролировавших МИнБ.
В декабре ЦБ направил претензию топ-менеджерам и собственникам санируемого МИнБа с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. Крупнейшая доля МИнБа принадлежала семье Арсамакова. Еще 8,45% было у «МИБ-инвестиций», которые контролировал Рустам Магомадов, 8,76% — у компании «Дворец на Английской» Олега Маклакова, 7,4% — у «Кратоса» Арки Касумова.
В претензии регулятор указывал, что МИнБ получил из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 168,6 млрд руб. Это, по мнению ЦБ, дает основания «для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков». Регулятор давал лицам, контролировавшим банк, 30 дней на возмещение средств. По истечении этого срока он обратился в суд.
Заявленная сумма требований помимо средств, выделенных из ФКБС, включает упущенный доход, который регулятор мог бы получить, разместив эти деньги на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на тот момент.