ЦБ с апреля начнет сбор заявок на продажу Азиатско-Тихоокеанского банка
Центробанк с 1 апреля начнет прием сообщений от заинтересованных лиц о намерении принять участие в покупке акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора. Прием заявок продлится до 15 апреля.
По итогам рассмотрения сообщений ЦБ примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, отмечается в пресс-релизе.
Это уже вторая попытка ЦБ продать АТБ. Первая состоялась в марте прошлого года, но тогда на аукцион по продаже банка никто не пришел. Продать АТБ регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 капитала банка. Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб.
Претендентов на покупку было два – Московский кредитный банк и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование антимонопольной службы на приобретение акций АТБ, но на аукцион ни один из покупателей не явился.
ЦБ стал владельцем более 99,99% акций АТБ в результате санации. Председатель наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора Василий Поздышев, который до недавнего времени был заместителем председателя ЦБ, в комментарии «Ведомостям» отметил, что санация АТБ фактически завершена. «Банком соблюдаются все обязательные нормативы, достигнут стабильный рост основных показателей деятельности, по результатам 2019 г. ожидается получение банком значительной прибыли», – сказал он.
В связи с этим ЦБ готов выставить банк на продажу. АТБ может быть выставлен на торги в форме аукциона или конкурса либо продан одному лицу без проведения торгов, отметил Поздышев.