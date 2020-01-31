ЦБ с апреля начнет сбор заявок на продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Это уже вторая попытка ЦБ продать АТБ. Первая состоялась в марте прошлого года, но тогда на аукцион по продаже банка никто не пришел. Продать АТБ регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 капитала банка. Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб.