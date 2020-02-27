Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки

Доля средств, которые россияне держат в банках на текущих счетах, а не во вкладах, в 2019 г. достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Это рекорд как минимум за последние 10 лет, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка. В абсолютном выражении сумма средств на текущих счетах достигла 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 г.