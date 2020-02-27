Сбербанк заработал за год 845 млрд рублей чистой прибыли
В 2019 г. Сбербанк заработал 845 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, это на 1,6% больше, чем в 2018 г., свидетельствуют данные консолидированной отчетности госбанка.
Рост чистого процентного дохода составил 1,4% – до 1,4 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 13,6% до 497,9 млрд руб. В IV квартале 2019 г. чистые комиссионные доходы составили 148,3 млрд. руб., увеличившись на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупный кредитный портфель группы вырос на 3,2% до 21,7 трлн руб. за год. Кредиты физическим лицам выросли на 16,8% и составили 7,8 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам сократился на 3,2% до 13,8 трлн руб.
Общий капитал группы по «Базель III» составил 4,435 трлн руб. на 31 декабря 2019 г., что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в отчетности.